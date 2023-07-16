أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس السبت، عن منحها زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر بمناسبة العام الهجري الجديد وثورة 23 يوليو.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء #مراكز_الإصلاح_والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم زيارتين استثنائيتين اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023.. ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء”.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي “في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء”.

وكانت وزارة الداخلية انشأت، مؤخراً، مراكز الإصلاح والتأهيل ف كل محافظات مصر وأغلقت أكثر من 15 سجناً، بينها العقرب وطرة الشهيرين، عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع وزارة الداخلية شعار “مراكز الإصلاح” هي “الوجه الآخر للسجون”، حيث “تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم”.

ونقلت الأجهزة الأمنية، بحسب تقارير محلية في يناير/كانون الثاني الماضي، نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة (العقرب) ونزلاء 14 سجناً تم إغلاقها فعلياً إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في وادي النطرون وبدر عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التي تم تشييدها خارج الكتلة السكانية بديلًا للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبعدها مركز الإصلاح والتأهيل في بدر.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم“، نقلاً عن مصادر يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إنه “تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة (العقرب) إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهي استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي”.

وأضافت المصادر أن السجون الـ 12 التي تم إغلاقها تمثل 25 بالمئة من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وزارة الداخلية المصرية