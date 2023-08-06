مصر: رفع أسعار تذاكر القطارات للعرب

أعلنت الإدارة المركزية للتسويق وخدمة العملاء بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حديثاً، عن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية المكيفة للعرب فقط.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم” مساء اليوم الأحد أن الزيادات تضمنت قطارات التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية الدرجة الأولى بـ 450 جنيه أما الدرجة الثانية بـ 300 جنيه أما قطارات vip الدرجة الأولي بـ 290 جنيه و230 جنيه أما وصلت أسعار قطارات الإسباني المكيف الأولى 160 والمكيف 130 أما قطارات الثالثة المكيف وصل سعرها 120 جنيه، وارتفعت أسعار التذاكر المتوجهة من القاهرة إلى الأقصر للعرب حيث وصلت أسعار قطارات التالجو الدرجة الأولى إلى 1200 جنيه بينما وصلت الدرجة الثانية إلى 800 جنيه، ووصلت أسعار قطارات vip الدرجة الأولى 560 جنيه والثانية 380 جنيه أما وصلت أسعار التذكرة للقطارات الإسباني الدرجة الأولى إلى 320 جنيه، و240 جنيه للدرجة الثانية، ووصلت أسعار قطارات الدرجة الثالثة المكيف إلى 300 جنيه.

وشهدت أسعار القطارات المتوجهة من القاهرة إلى أسوان للعرب ارتفاع ملحوظ حيث وصل سعر التذكرة التالجو الدرجة الأولي إلى 1400 جنيه والدرجة الثانية إلى 1100 جنيه، ووصل سعر تذكرة vip الدرجة الأولى إلى 670 جنيه، والدرجة الثانية إلى 430 جنيه.

ووصل سعر تذكرة القطار الإسباني الدرجة الأولي إلى 400 جنيه والدرجة الثانية إلى 290 جنيه، وبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 340 جنيه.

وفي حالة تواجد راكب عربي يحمل تذكرة خاصة للمصريين سيتم تحصيل فرق التذكرة، وذلك حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول سيتم تحصيل فرق التذكرة وغرامة.

وأكد مصدر مسؤول، بحسب الصحيفة، أنه سيتم تحصيل قيمة تذاكر القطارات للعرب بالجنيه المصري وأن هناك رفع لأسعار التذاكر للعرب، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه يوم 15 يوليو/تموز، بتحصيل التذكرة للعرب ضعف تذكرة المصريين.

وأضاف أنه سيتم تحصيل جميع تذاكر القطارات للأجانب بالدولار.