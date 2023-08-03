مصر.. رفضت الزواج منه فقتلها في الشارع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في مصر، القبض على المتهم بقتل فتاة عشرينية، بمنتصف الشارع في مدينة بركة السبع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بقيام شخص بطعن سيدة وسط الشارع ببركة السبع، وعلى الفور وجه اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية بسرعة الانتقال والفحص.

وانتقلت أجهزة أمن المنوفية مصحوبة بسيارة إسعاف، حيث تبين أن السيدة تدعى “ف س ع” بالغة من العمر 25 عاما، وبها طعنات متفرقة، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة متأخرة وتوفيت فور وصولها المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى الإستماع إلى شهود العيان على الواقعة، والذين أكدوا أن المتهم قام بطعن السيدة في الطريق العام ببركة السبع في المنوفية عدة طعنات أودت بحياتها.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن المنوفية، أن المتهم يدعى “ه س” بالغ من العمر 40 عاما ومقيم قرية طوخ طنبشا وله معلومات جنائية، كما تبين أن السيدة المجني عليها تدعى “ف س” بالغة من العمر 25 عاما مطلقة ولديها طفلين ومقيمة بركة السبع.

وشرحت تحريات أجهزة أمن المنوفية، أن المتهم تقدم للزواج من المجني عليها، إلا أنه تم رفضه بسبب سوء سلوكه مما دفعه إلى الإنتقام منها في الشارع، فجهز سلاحا وما أن شاهدها حتى قام بتسديد عدة طعنات لها أودت بحياتها.

تم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في المنوفية، وجرى إستكمال التحقيقات في الواقعة، حيث صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما طلبت الإستماع لشهود العيان وأسرة المجني عليها، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.