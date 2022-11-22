مصر: خطوات استيراد سيارة للمصريين بالخارج..اختر السيارة وسجل اسمك على هذا التطبيق

أصبح الحصول على سيارة للمصريين في الخارج بدون جمارك أكثر سهولة، فبعد إعلان وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق تطبيق لتسجيل السيارات المراد جلبها إلى مصر، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث تم تسجيل 10 آلاف حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية في أول يومين عقب إطلاقها.

معلومات عن التطبيق

يستهدف تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم

البيانات المسجلة على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتيًا وغير قابلة للاختراق وتحت إشراف وزارة الاتصالات.

التسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة سها الجندي إن التسجيل سيكون متاحًا عبر التطبيق على الهواتف المحمولة سواء العاملة بنظام “أندرويد” من متجر “جوجل بلاي”.

أو بنظام “آي أو إس” ، ويمكن تحميله من “آب ستور”.

وبحسب قرار مجلس الوزراء؛ يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين سدادها للإفراج عن السيارة، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي محدد، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

يتعين على المشتري وضع وديعة دولارية لمدة خمس سنوات في البنك المركزي، ونشرت الجريدة الرسمية قيمة هذه الوديعة وهي كالتالي:

قيمة الوديعة للسيارات الكهرباء موديل 2019 تسلا من 3000 إلى 6300 دولار، أما السيارة فولكس فاجن E-lavida تصل إلى 2352 دولارا.

موديل 2019 تسلا من 3000 إلى 6300 دولار، أما السيارة فولكس فاجن E-lavida تصل إلى 2352 دولارا. على مستوى سيارات البنزين سعة 1000 سي سي، فإن الوديعة تتراوح بين 5500 دولار وحتى 12 ألف دولار.

السيارات من 1001 سي سي وحتى 1600 سي سي فتتراوح بين 7 آلاف دولار وحتى 18 ألف دولار.

السيارات من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي بين 45 ألف دولار وحتى 130 ألف دولار.

السيارات أعلى من 2000 سي سي بين 135 ألف دولار وحتى نحو 900 ألف دولار.

شروط استيراد السيارة

إذا كانت السيارة من المالك الأول لا يشترط التقيد بسنة الصنع.

إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.