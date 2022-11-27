مصر خالية من الكوليرا.. مستشار الرئيس السيسي يطمئن المواطنين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن واجب الدولة الحد من انتشار الفيروسات المعدية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار تاج الدين في تصريحات تلفزيونية إلى أن الفيروسات التنفسية لها مضاعفات تزداد عند الأطفال الرُضّع، والأعمار الكبيرة فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

لا إصابات بالكوليرا في مصر

وعن انتشار مرض الكوليرا في عدة دول، شدد تاج الدين على أن مصر لم تُسجل أي إصابة بهذا المرض الموجود في العالم، الذي لم ينته، أيضًا

وخلال تصريحاته أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن:

• الكوليرا تنتشر في الأماكن التي يوجد بها تلوث في المياه والطعام، وكذلك الحروب.

• هذا المرض معدٍ جدًا وقد يتسبب في إسهال شديد.

• إذا لم يتناول المريض العلاج المناسب لهذا الداء قد يصل به الأمر إلى الوفاة.

• طالما هناك كورونا في العالم والعالم لم يعلن انتهاء كورونا يبقي الفيروس مستمرا.

• الدولة المصرية سيطرت علي كورونا بشكل كبير.

• هناك أعراض مشتركة بين الفيروس المخلوي وكورونا والإنفلونزا مثل الحرارة ووجع الزور والسعال والرشح.