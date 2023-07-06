نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري، ليل الأربعاء، إشاعة حظر استيراد 23 سلعة ومنها السيارات والهواتف المحمولة والشاي والقهوة وغيرها من السلع.

وقالت الرئاسة في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “شائعة:

تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي (منشور تعليمات).

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])“.

وجاء ذلك بعد أن تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن منشوراً في الجريدة الرسمية في مصر بحظر استيراد 23 صنفاً لمدة ثلاثة شهور من تاريخ 5 يوليو/تموز 2023 حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتصدرت السيارات والهواتف المحمولة والشاي والقهوة والأحذية ومستلزمات القطط والكلاب، قائمة السلع التي سيتم حظر استيرادها لمدة ثلاثة أشهر.

وكشف بيان لاتحاد الغرف التجارية المصرية أن المنشور، الذي جرى تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن حظر استيراد 23 ساعة، “غير صحيح”.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز إنه بمجرد النظر يتضح أن هذا الخبر مزيف ويهدف إلى إثارة البلبلة، حيث إن المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، موضحاً أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البند الجمركي للصنف وليس فقط ذكر السلعة.

وأوضح “عز” في البيان أنه على الرغم من ذلك، فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص مصلحة الجمارك من الأصل بمثل هذه القرارات.

وناشد اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبيه من تجار وصناع ومؤدي خدمات أبناء مصر الأوفياء ودعامة الاقتصاد توخي الحذر في هذه المرحلة من مثل تلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري وإثارة البلبلة في الأسواق المحلية.