مصر، حبس رئيس شركة يقوم بغسل أموال

قررت النيابة العامة في الجيزة، مصر، حبس رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات، مقيم في الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال بقيمة مليوني جنيه مصري والتعاقد مع إحدى شركات الأدوية “مملوكة للدولة”، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.

وتمكن المذكور وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

كما تبين من المعلومات قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.