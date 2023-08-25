ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولشركاتمجتمع

مصر.. توقيف رئيس مجلس إدارة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
A cityscape of the downtown area of Cairo, capital city of Egypt.

أوقفت السلطات المصرية رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال.

مصر، القبض على صاحب شركة غذائية

وحاول المتهم إخفاء مصدرها، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جزء من الأموال بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 9 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشارت صحيفة الدستور إلى اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مقيم بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية.

مصر، القبض على تاجر اثار
مصر، القبض على مدرس لغة عربية لقتله تلميذة
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا