مصر.. توقيف رئيس مجلس إدارة

أوقفت السلطات المصرية رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال.

وحاول المتهم إخفاء مصدرها، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جزء من الأموال بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 9 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشارت صحيفة الدستور إلى اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مقيم بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية.