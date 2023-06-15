وقف إصدار تذاكر الرحلات التي لا يتضمن خط سيرها المرور بمصر

قررت وزارة الطيران المدني المصرية، أمس الأربعاء، وقف العمل بنظام تذاكر السوتو (SOTO) وهي تذاكر تبدأ وتنتهي خارج مصر ولا تتضمن خط السير أي نقاط داخل جمهورية مصر العربية وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 15 يونيو/حزيران 2023.

وقالت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلى شركات الطيران ووكلاء السياحة، بحسب وسائل إعلام مصرية، إنه في ضوء زيادة معدلات مبيعات تذاكر الطيران لخطوط السير تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضن خط السير نقاط داخل مصر والمعروفة بنظام سوتو مما له آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

وأضافت أنه تقرر إيقاف العمل بنظام سوتو وعدم اصدار أي تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولا يتضمن خط سير الرحلة اي نقاط في مصر اعتباراً من 15 يونيو/حزيران 2023 ولحين إشعار آخر.

نظام سوتو

يعرف نظام السوتو (soto) بأنه نظام حجز تذاكر الطيران بعملة محلية من داخل مصر لوجهات أجنبية دون أن تمر على مصر، ويتم ذلك عن طريق جولات أجنبية تدخل السوق الموازي المعروف بالسوق السوداء من خلال بعض وكلاء السفر، مما يتسبب بأزمة في العملة الأجنبية لتداولها بعيداً عن السوق الرسمي للعملات (البنوك)، تكون من شأنها الاضرار بالاقتصاد المصري.

وبحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتقرر فيها وقف إصدار تذاكر الطيران بنظام سوتو في مصر، إذ سبق وتم إيقافه في أكتوبر/تشرين الأول العام 2016، وأعادته وزارة الطيران المدني في مارس/آذار 2017.

أسباب أخرى

قال مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية، لموقع زاوية عربي أمس الأربعاء، إنه تم “ملاحظة وجود عمليات تلاعب في أرقام الحجوزات في هذا النظام (سوتو)، وكذلك إلغاء بعضها وسحب قيمتها من الخارج”.

ويسمح نظام سوتو لشركات السياحة ووكلاء السفر بالاستفادة من الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، إذ أن شركات السياحة ووكلاء السفر تُحصَّل من عملائها سعر تذاكر الطيران بالعملة الأجنبية، ثم تسدد لشركات الطيران سعر التذكرة بالجنيه بسعر الصرف الرسمي، وبعدها تحول العملة الأجنبية في السوق السوداء لتستفيد من فرق العملة، بحسب تقرير سابق لصحيفة الشروق المصرية.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار حالياً نحو 31 جنيه للدولار، في حين أنه يفوق هذا المستوى في السوق السوداء، بعدما خفضت مصر عملتها المحلية أكثر من مرة في نحو عام.