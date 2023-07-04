مصر تودّع المطرب علاء عبد الخالق

ودعت مصر واحداً من أشهر مطربي حقبة التسعينيات من القرن الماضي، الفنان علاء عبد الخالق الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، حيث أديت صلاة الجناز عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قبل موارته إلى مثواه الأخير.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور له منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهر عليه علامات المرض بشكل كبير.

ونعى عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي الراحل.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناي، وبدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980.

ثم التقى بالملحن والمغني حميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو “مرسال”، وذلك في عام 1985، وشاركه الشاعري في أداء أغنية “بحبك قد الكون” في نفس الألبوم.

وأصدر عبد الخالق العديد من ألبومات بين عامي 1987 و2002 وكان أبرزها “وياكي” و”طيارة ورق” و”عين بعين”.

ورافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق الذي تجمعه صداقة قوية بالراحل منذ سنوات طويلة، بجانب حضور لعدد من الفنانين أبرزهم حميد الشاعري وحسام حسني ومحمد محيي وسامح الصريطي والفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وعدد كبير من نجوم الفن والموسيقى وعائلة الفنان الراحل.