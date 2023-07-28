ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر تواجه أزمة الكهرباء بتحويل يوم للعمل الحكومي عن بعد

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أوضح السفير نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المتعلق بتحويل يوم الأحد من كل أسبوع للعمل من المنزل لموظفي الحكومة، باستثناء المتعاملين مع الجمهور، سيبدأ العمل به أول أحد من الشهر المقبل الموافق يوم 6 أغسطس.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الخميس، أن هذا القرار سيساهم في تقليل الاستهلاك، نظرًا لزيادة استهلاك المصالح الحكومية للكهرباء، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شجع القطاع الخاص وطلب منه النظر لمحاكاة القطاع الحكومي في هذا القرار، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالصناعة.

وأوضح أن الفترة المسائية تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء إلى جانب زيادة الإضاءات أكثر من فترات النهار، مشيرًا إلى أنه تم استهلاك 152 مليون متر مكعب من الغاز أمس، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال، ولولاها لتجاوز الاستهلاك 165 مترًا مكعبًا وهي زيادة مرعبة وغير مسبوقة.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن دول العالم تواجه أزمة مفاجئة خلال الأيام العشرة السابقة؛ خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، برفقة وزيري الكهرباء والبترول، مساء الخميس، مستشهدًا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ والذي قال فيها إن «العالم يواجه ظاهرة غير مسبوقة.. نحن في عصر الغليان العالمي، وهذه مجرد البداية».

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