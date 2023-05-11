مصر تنوي بيع 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات

تخطط الحكومة المصرية لبيع حصة إضافية قدرها 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة خلال الشهر الحالي بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وتلفت المصادر إن الشركة ستبدأ تلقي طلبات الشراء وبخاصة من المؤسسات الاستثمارية الدولية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.

وحددت الحكومة سعرا استرشاديا يبلغ 25ر22 جنيه مصر للسهم الواحد، حيث تقدر قيمة الطرح المنتظر بحوالي 8ر3 مليار جنيه (8ر122 مليون دولار)، وهو ما يقل بنسبة 8ر3% عن سعر سهم المصرية للاتصالات في ختام تعاملات الجلسة السابقة وكان 14ر23 جنيها.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا الطرح الذي تمت مناقشته في آذار/مارس الماضي هو أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة لجمع التمويلات التي تحتاجها، وسيكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف زيادة الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتمتلك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات وهي أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وتعمل منذ أكثر من 160 عام، ولم تكن ضمن القائمة الأولية للشركات التي قالت الحكومة إنها تعتزم بيعها كليا أو جزئيا وعددها 32 شركة. كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من أسهم شركة الهاتف المحمول فودافون-مصر والتي يدرس المسؤولون بيعها كليا أو جزئيا لمستثمرين من دول الخليج.