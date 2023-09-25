ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر.. طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
تنقيب عن الغاز والبترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وأضافت في بيان، أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية بمصر، واثنتين في الصحراء الشرقية، و7 مناطق في خليج السويس، و4 مناطق في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فإن المزايدة الجديدة تضم “مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها، وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج”.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصر “بهذا الطرح الجديد، تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط”.

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وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين شخص، يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، ظروفا اقتصادية قاسية فاقمتها الأزمة التي أدت لفقدان العملة المحلية أكثر من 50 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، في ظرف عام واحد.

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