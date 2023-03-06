مصر تنجح في تعويم سفينة عالقة بقناة السويس

ذكرت وسائل إعلام مصرية إن السلطات المصرية نجحت مساء أمس الأحد في تعويم سفينة حاويات كانت قد علقت في قناة السويس ما دفع هيئة قناة السويس إلى الدفع بأربع قاطرات من أجل العمل على حل المشكلة وتعويم السفينة التي كانت متجهة إلى البرتغال.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، أمس الأحد، إن الهيئة دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة حاويات عالقة كانت متجهة إلى البرتغال، بعد تعطلها في الممر المائي، مؤكدة أن حركة المرور في الممر المائي الحيوي لم تتأثر.

وقال المتحدث باسم الهيئة، في بيان، إن السفينة التي تبحر تحت علم ليبيريا، كانت في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال عندما علقت.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة بعد جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، وذلك في رحلتها القادمة من ماليزيا، والمتجهة إلى البرتغال، ونجاح الهيئة في التعامل مع هذا الموقف الطارئ، وعبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.

وأضاف “ربيع” أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة، في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة، شملت كلاً من القاطرة بورسعيد، بقوة شد 95 طناً والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

وطمأن بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية، مؤكداً على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وفي 23 مارس/آذار 2021، جنحت سفينة إيفرجيفن في الممر الملاحي لقناة السويس ما تسبب في تعطل حركة الملاحة البحرية ستة أيام. وجنحت إيفرجيفن البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية، وتوقفت في عرض مجرى القناة المائية النشطة.

وأدى إغلاق قناة السويس إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتوقف سلاسل الإمدادات العالمية التي تعتمد على القناة كأحد الممرات البحرية الاستراتيجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

فيما قدَّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبدتها مصر من جراء الحادث بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد، إلى جانب تكلفة إعادة تعويم السفينة مرة أخرى.

وتشكل عائدات قناة السويس التي بلغت 8 مليارات دولار في 2022 مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية أدى إلى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.

وقناة السويس عبارة عن ممر مائي اصطناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، يختصر المسار التجاري البحري بين كل من أوروبا وآسيا دون الحاجة إلى اتخاذ طريق أطول حول القارة الإفريقية.

ويبلغ طول قناة السويس 193 كيلومتراً، بدءاً من ميناء بورسعيد ووصولاً إلى السويس، مما يجعلها أطول ممر مائي اصطناعي في العالم، متقدمة بذلك على كل من قناة كيل الألمانية وقناة بنما.