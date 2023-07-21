مصر تنتقد روسيا لانسحابها من اتفاق الحبوب وارتفاع أسعار القمح العالمية

بلومبرغ ووكالات: انتقدت مصر خروج روسيا من مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود وقالت إنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لوكالة بلومبرغ “لم يسرنا انسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب”. وحث المصيلحي موسكو إعادة النظر في موقفها.

وتعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب زيادة أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وبينما بدأت العقود الآجلة القياسية العالمية للقمح في الاعتدال ، فقد ارتفعت هذا الأسبوع بعد أن أنهت روسيا اتفاقية التصدير.

هددت موسكو بأن أي سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبر سفن حربية.

وقال المصيلحي إن مصر ، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ، تخطط لمواصلة استقبال القمح الأوكراني عبر أوروبا. كما تجري الحكومة محادثات مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء السلعة. سيأتي التمويل من صندوق أبوظبي للتنمية ، عبر شرائح تبلغ 100 مليون دولار ، بحسب الوزير ، الذي لم يقل متى من المحتمل أن يتم الانتهاء من الصفقة. سيكون بمثابة دفعة للأمة الأفريقية ، التي تواجه نقصًا حادًا في النقد الأجنبي وأزمة تكلفة المعيشة ، جزئيًا نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت مصر أن صندوق أبو ظبي للثروة ADQ سوف يستثمر 800 مليون دولار في الشركات في اقتصادها. سعت قطر أيضًا إلى تعزيز اقتصاد البلاد.

يأتي ذلك فيما واصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها في تعاملات الخميس مع تزايد التهديدات التي تحيط بتجارة الحبوب العالمية، بعد أن حذرت كل من أوكرانيا وروسيا السفن المتجهة إلى موانئ كل دولة منهما من احتمال التعامل معها كأهداف حربية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق تليجرام تحذيرا للسفن التي تتحرك عبر البحر الأسود متجهة إلى موانئ في روسيا والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا من 21 تموز/يوليو لأنها قد تكون أهدافا.

وقالت الوزارة إن تلك السفن قد تُعتبر أنها تحمل شحنات عسكرية “مع الأخذ في الاعتبار كل التهديدات المرتبطة بهذا الشأن”، وذلك ردا على تحذير مماثل صدر عن روسيا في وقت سابق بشأن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. في الوقت نفسه، حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا وضعت ألغاما في موانئ الحبوب الأوكرانية، وجاء التحذير الأمريكي بناء على معلومات استخبارية، بعد أن قالت روسيا أمس الأربعاء إن جميع السفن المبحرة إلى تلك الموانئ ستعتبر سفنا عسكرية.

وأدت التهديدات إلى تبديد الآمال في أن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يعد تاريخيا طريق الشحن الأكثر أهمية، مما أدى إلى نقل الإمدادات المتجهة إلى الأسواق العالمية من خلال طرق أضيق وأكثر تعقيدا. وتشير التحركات الأخيرة إلى أن روسيا تكثف جهودها من أجل استخدام تجارة المواد الغذائية كسلاح، بينما لا تزال أوكرانيا من بين الموردين الرئيسيين للحبوب في العالم، على الرغم من الحرب. وارتفع سعر القمح في تعاملات صباح أمس في بورصة شيكاغو بنسبة 8ر0% إلى 3325ر7 دولار للبوشل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. في المقابل تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا بنسبة طفيفة.