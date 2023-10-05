مصر تمنح الكويتيين تأشيرة بـ 808 دولارات

أعلنت قنصل عام مصر في الكويت السفيرة هبة ذكي عن منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول جديدة إضافية لمصر لمدة خمس سنوات متعددة الدخول على ألا تتجاوز مدة الاقامة الواحدة 90 يوماً برسم يصل إلى 250 ديناراً كويتياً (808 دولارات) للتسهيل على الكويتيين في زيارة بلدهم الثاني، كما ذكرت صحيفة “القبس”.

وأكدت أن قرار منح الكويتيين تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة وذلك في إطار تسهيل وإسراع كافة الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيداً على ترحيب الدولة المصرية بالشعب الكويتي لزيارة مصر في أي وقت.

وأوضحت أن حاملي الجوازات المادة 17 أو ما يعرف بالبدون لا ينطبق عليهم هذا الإجراء لانه يتطلب منهم جواز سفر ساري المفعول وبطاقة أمنية صالحة لمدة أربعة أشهر قبل تقديم الطلب.