مصر تمنح إقامة 3 شهور للسياح على متن اليخوت

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن منح إقامة سياحية لمدة ثلاثة شهور للسائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية.

وقالت وزارة النقل في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “صدرت توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً”.

وأوضح البيان أن ذلك جاء “نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية، أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب”.

وأضافت “تنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر”.

وكانت السلطات المصرية أصدرت، في أغسطس/آب 2022، لائحة لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في البلاد بهدف استقطاب هذه السياحة التي تعتمد غالباً على النخب.