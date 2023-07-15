مصر تمد حظر تصدير الأكسجين الطبي لمدة عام

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن استمرار حظر تصدير الأكسجين المستخدم في الرعاية الطبية لمدة عام اعتباراً من منتصف يوليو/تموز الجاري.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان “أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية”.

وأوضح الوزير أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الاكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.

وذكرت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.

وتم وقف السماح بتصدير الأكسجين وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 321 لسنة 2021، لمدة عام، وتم تمديده.

وبحسب صحف محلية، تنتج 43 شركة الأكسجين في مصر، بطاقة إنتاجية 9 مليون متر مكعب، ويتم توريده إما أكسجين مسال أو في إسطوانات بصورة غاز.