مصر تلقي القبض على قاتلي الدبلوماسي العماني

تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة قتل هود سيف حمد العدوى، 50 عاماً، الدبلوماسي السابق في سفارة سلطنة عمان في القاهرة، وهما عاملة نظافة وسائق، وذلك بعد 24 ساعة من الجريمة.

وكانت سفارة سلطنة عمان في القاهرة قد أعلنت أنها تتابع عبر الشؤون القانونية التابعة لها، التحقيقات والتحريات التي تجريها السلطات الأمنية المصرية، عقب العثور على جثة هود سيف حمد العدوى 50 عاماً «دبلوماسي عماني» وبها 11 طعنة بأجزاء متفرقة من جسده، داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنه «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محام- مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بغياب موكله موظف سابق بإحدى السفارات العربية يحمل جنسية إحدى الدول، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاملة نظافة، سائق- مقيمان شبين القناطر”.

وأضافت وزارة الداخلية المصرية: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها للشقة سكن المجني عليه) وحال تواجدها رفقة المجني عليه قامت بالتعدي عليه بآلة حادة (سكين) بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على 14 هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية”.

وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث موسع ومكبر من مباحث الجيزة لضبط المتهم بارتكاب جريمة قتل موظف سابق بالسفارة العمانية، داخل شقته السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتابعت التحريات الاولية أن الدبلوماسي توفي إثر اعتداء بآلة حادة سببت له طعنات نافذة بالجسم أودت بحياته بعد مقاومته الجاني، وذكرت أنه تم العثور عليه ملقى على ظهره على سرير غرفة نومه، وأضافت التحريات أن المعتدي استخدم سكينا في الجريمة، وجه بها 11 طعنة متفرقة بالظهر والرقبة للمجني عليه ولاذ بالفرار.