مصر تقر تحويل الطلاب في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

أقرت مصر مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وقال د.عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الذي عقد، الأحد، برئاسة د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وافق على هذه الإجراءات التي تشمل قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث الحالية في كل التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقاً للتخصص المُناظر الدراس به الطالب في الخارج على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لها في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

ويُعلَن عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقاً للسعة الاستيعابية لكل جامعة لتحويل الطلاب إليها. ويتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية لتحديد المستوى الدراسي. وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدماً.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماعًا طارئًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية pic.twitter.com/LuXCXGkHff — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) May 7, 2023

وفي حالة التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل بنجاح أو عاماً دراسياً كاملاً وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تنظر الكلية المحول إليها في المواد التي اجتازها أثناء دراسته بالجامعة بالخارج، للنظر في معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهي قبل بداية العام الجامعي 2023/2024. ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويشمل القرار الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وتنطبق عليهم الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب. أما الطلاب العائدون من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عاماً دراسياً كاملاً، فيجرى امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 أشهر.

وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصلاً دراسياً على الأقل أو عاماً دراسياً كاملاً وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي، وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلون بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقاً للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية. وفي حالة عدم تقديم إثبات قيده يقدم الطالب وولي أمره إقراراً بإحضار ما يثبت صحة قيده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر تقديمه ذلك خلال الفترة المُحددة يصبح قرار التحويل منعدماً ويكون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مسؤولاً عن تنفيذ القرار.

ولا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية المقبول تحويله بها إلى جامعة أخرى. وعلى الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكل طرق الإثبات.

ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية حتى العام الجامعي 2022/2023 على أن تمتد فترة قبول أوراق التحويل من تاريخ صدور القرار وحتى بداية العام الجامعي 2023/2024.