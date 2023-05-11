مصر تقترض ملياري يورو لقطار كهربائي سريع

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة أمس الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، وأيضا الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2 مليار يورو .

مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع يمتد بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح). ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية.

مزايا القطار الكهربائي السريع

له تأثير أفضل على البيئة

يساعد على التنمية الاقتصادية

يعزز البنية التحتية للمنطقة

يساعد على احتواء الزحف العمرانى

إجمالى أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.

وقال وزير النقل :”طلبت الحضور اليوم لتوضيح نقطة واحدة لو تريدون تقديم العرض أو جاهز لأي أسئلة”. وأضاف: “بما إني وزير منكم واستمع لمشاكل كل الناس وازاي الاقتصاد يتطور، معاكم نقول حل مشاكل مصر وتقدمها فقط في تطويرالزراعة للتصدير وتقليل الواردات وتشجيع الصناعة، وتطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير والاستيراد”. كما تحدث عن إنشاء “تجارة ترانزيت”، وقال “كل الكلام ده لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي لازمنا إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية”، مشيرًا إلى العمل على تطوير 10 آلاف كيلو متر.