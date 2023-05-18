نشرت صحيفة “القبس” الكويتية، حديثاً، نسخة عدد من أعدادها الذي يعود تاريخه إلى قبل نحو 40 سنة ويتضمن تقريراً بعنوان “الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة”.

وضمن سلسلة “ذاكرة الأخبار” التي تنشرها الصحيفة الكويتية العريقة بشكل يومي، قالت “القبس” إن عددها 4754 ليوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب 1985، تضمن خبر اقتراح الحكومة المصرية على مؤتمر العاملين في الخارج الإسهام في سداد الديون الخارجية للدولة، حيث سيبحث المؤتمر كيفية إسهام المصريين العاملين في الخارج في سداد الديون وتدعيم جذب مدخرات المصريين في الخارج عن طريق القنوات الشرعية، وتنشيط التصدير وترشيد الاستيراد، وعدد من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المصريون في الخارج، وبعض دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة لذلك من وزارة الهجرة.

وفيما يلي نص الخبر كاملاً بحسب الصحيفة:

الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة

القاهرة – القبس

على مدى 5 أيام كاملة، ابتداء من يوم السبت المقبل، يطرح نحو 1300 من المصريين العاملين في الخارج مشاكل وآمال نحو 4 ملايين مصري يعملون بعيداً عن الوطن، من خلال المؤتمر العام الثالث للمصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة شؤون الهجرة والمصريين في الخارج.

ولأن توقيت المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة ودقيقة، يمر بها الاقتصادي المصري، فإن القضايا الاقتصادية المصيرية تستحوذ على جانب كبير من المؤتمر، الذي يتمتع بأهمية خاصة لدى الحكومة المصرية، حيث اعتاد رئيس الجمهورية على افتتاح المؤتمر السنوي منذ عام 1983، إلا أن هذا العام سيكتفي الرئيس مبارك بتوجيه رسالة إلى أعضاء المؤتمر، يلقيها نيابة عنه كمال حسن علي رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها رئيسا مجلس الشعب والشورى ونائبا رئيس الوزراء والوزراء وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، و1300 مصري من العاملين في الخارج من مختلف المهاجرين بصفة دائمة ومؤقتة وأصحاب الأعمال والدارسين، وذلك لطرح وجهة نظر 4 ملايين مصري في الخارج في أسلوب حل مشاكلهم الخاصة ووسائل دعم علاقتهم بالوطن الأم، بالإضافة إلى رؤاهم المستقبلية، وفي مقدمتها مكتب للجوازات والجنسية، وذلك لحل كافة المشاكل التي تتعلق بهذه الناحية، وكذلك اتمام كافة الإجراءات الخاصة بعودة المصريين إلى مكان أعمالهم في الخارج.

كما أن هناك مكتباً آخر يتبع وزارة الإسكان، سيتم من خلاله عرض بعض المشروعات الخاصة بإسكان المصريين في الخارج على المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى مكتب خاص بشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، حيث سيتم قبول اكتتابات المصريين في رأس مال الشركة الجديدة الخاصة بالإسكان والتعمير، والتي ستنبثق من الشركة الأم «المصريين للاستثمار».

وقد خصصت وزارة الهجرة صالة إضافية لعرض منتجات شركة مصر للأسواق الحرة للبيع للمصريين داخل مقر المؤتمر، بالإضافة إلى مكتبين آخرين تابعين للوزارة لتلقي طلبات وشكاوى أفراد المؤتمر والمقترحات الخاصة بهم في كل ما يتعلق بأعمال المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص مكتب لوزارة السياحة لتقديم كافة المعلومات والتيسيرات الخاصة بتنظيم جولات للسياحة الداخلية للمصريين الراغبين.

أول مجلس إدارة للاتحاد العام للمصريين

ويشهد المؤتمر إعلان أول مجلس إدارة للاتحاد العام للمصريين في الخارج، بعد أن انتهت وزارة الهجرة من اتخاذ كافة إجراءات إشهاره وتأسيسه، على أن يتولى أبدت برسوم سلامة وزير الدولة للهجرة رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، والذي سيتم خلال هذا المؤتمر تأسيس فروع له في مختلف الدول العربية والأجنبية التي توجد بها تجمعات للجاليات المصرية، على أن يتم في الفترة التي ستعقب هذا المؤتمر وحتى قبل بداية المؤتمر العام الرابع، والذي سيقرر في العام المقبل انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

ولأن تعليم اللغة العربية للجيل الثاني من المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا كان مطلباً أساسياً للمصريين، الذين شاركوا في أعمال المؤتمرين «الأول.. والثاني»، فقد بدأت أمانة المؤتمر شراءها لكاسيت تعليم اللغة العربية لتوزيعه مجاناً على أعضاء المؤتمر، وخاصة العاملين في الدول الأجنبية التي لا تتحدث اللغة العربية.

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة من خلال لجان تنبثق عن المؤتمر، وتبدأ أعمالها في صباح يوم الأحد المقبل، حيث يشهد مساء اليوم الأول للمؤتمر اجتماعاً عاماً، يرأسه المهندس مشهور أحمد مشهور، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية، لمناقشة إنجازات الشركة ومشروعاتها المستقبلية لاستثمار نحو 25 مليون جنيه قيمة رأسمال الشركة، منها 14 مليون جنيه عن طريق اكتتاب المصريين، و11 مليوناً تمثل إسهام البنوك المصرية (قطاع عام) في رأسمال الشركة.. وذلك على النحو التالي:

• لجنة رعاية المصريين في الخارج: يلتقي أعضاء اللجنة كلاً من المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، والدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية، والدكتور صبري زكي وزير الصحة، وذلك يوم الأحد، بينما يلتقي الدكتور مصطفى كمال حلمي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم، وصفوت الشريف وزير الإعلام، واللواء أحمد رشدي وزير الداخلية أعضاء المؤتمر يوم الاثنين المقبل، ويستقبلهم يوم الثلاثاء كل من المهندس مهر أباظة وزير الكهرباء ومحمد عبدالحميد رضوان وزير الثقافة.

وتناقش اللجنة على مدى 3 أيام عدة موضوعات، في مقدمتها مشاكل المصريين في الخارج مع التجنيد، وعدد من أوراق العمل المقدمة من الجاليات المصرية في الخارج حول أسلوب تدعيم وسائل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم.

• اللجنة الاقتصادية: وتناقش اللجنة أسلوب تدعيم جذب مدخرات المصريين في الخارج عن طريق القنوات الشرعية، وتنشيط التصدير وترشيد الاستيراد، وعدد من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المصريون في الخارج، وبعض دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة لذلك من وزارة الهجرة.

ويلتقي كل من الدكتور جمال الجنزوري وزير التخطيط، والمهندس صلاح حامد وزير المالية، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد، والمهندس مشهور أحمد مشهور، وعلي نجم محافظ البنك المركزي، ومحمود فج النور رئيس هيئة السوق المالي، أعضاء اللجنة طوال ثلاثة الأيام المخصصة لاجتماعات اللجنة.

لجنة الهجرة الدائمة والمؤقتة: وتناقش اللجنة في اجتماعاتها التي سيشهدها كل من الدكتور بطرس غالي، والدكتور عاطف عبيد وزير التنمية الإدارية، والدكتور محمود محفوظ رئيس جمعية العلميين، والدكتور مختار جودة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أوراق العمل المقدمة من وزارة الهجرة وعدد من الجاليات المصرية في الخارج، حول كيفية الحفاظ على مستوى العمالة المصرية في الدول العربية، وزيادة أعدادها وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في الخارج.

• لجنة التنمية والتأهيل: وتبحث أسلوب تنمية القوى البشرية وأثرها على خطط التنمية الاقتصادية في مصر، وتحليل نظام التأمينات الجديد على المصريين في الخارج من حيث المزايا الجديدة وطرق الاشتراك والتحويل والمدد السابقة.

• لجنة الإسكان واستزراع الأراضي: وتناقش مدى مساهمة المصريين في الخارج في مشروعات الإسكان المصرية، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي الزراعية وتملكها.

ولأن حجم الديون الخارجية لمصر يمثل أحد المقومات التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية، فإن المؤتمر سيناقش اقتراحاً تقدم به عدد من العاملين في الخارج – إلى أمانة المؤتمر – لبحث كيفية إسهام المصريين العاملين في الخارج في سداد الديون الخارجية لمصر، وإن كان الرأي قد استقر على طرح سندات بالعملات الأجنبية لاكتتاب المصريين فيها.

7 مكاتب لتيسير الخدمات للمصريين

ولم ينس المسؤولون عن المؤتمر إعداد الترتيبات الخاصة بمنح كافة التسهيلات والتيسيرات للمشاركين في أعمال المؤتمر في مقر المؤتمر – الذي يعقد بجامعة القاهرة – حيث تم إعداد 7 مكاتب خاصة بالوزارات المختلفة لتقديم المعاونة على حل المشاكل الخاصة التي تعترض المصري بالخارج، والتي تتعلق بكل وزارة، بالإضافة إلى عرض عدد من المشروعات مدروسة الجدوى الاقتصادية من جانب الوزارات، وطرحها على المصريين المشاركين في أعمال المؤتمر، والذين بدأوا في التوافد على القاهرة على نفقتهم الخاصة.