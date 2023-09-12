مصر تفكر ببيع حصة في المصرية للاتصالات

كشفت تقارير صحافية أن وزارة المالية المصرية تدرس فكرة بيع حصة جديدة من شركة “المصرية للاتصالات”، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضاتها لبيع جزء أو كل حصتها في “فودافون مصر”.

وقالت صحيفة “البورصة” المحلية الاقتصادية نقلاً عن مصادر إن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التى طرحتها من قبل بواقع 10% فى أيار/مايو الماضي.

وباعت وزارة المالية 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأكدت المصادر، أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة «المصرية للاتصالات» فى شركة فودافون مصر والتى تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقى الشركة إلى «فوداكوم الجنوب».

وتابعت المصادر، أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهرى، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهى السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب «جهاز قطر» بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات فى التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من «فودافون مصر».

ويستهدف الجهاز لاختراق السوق المصري فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يخطط للاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.

ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.