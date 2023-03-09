مصر تفقد ثقة المستثمرين العالميين مجدداً

فقدت مصر ثقة مستثمري السندات بعد شهرين فقط من إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي ونيلها تقة المستثمرين، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وارتفعت نسبة التأمين ضد التخلف عن السداد بأعلى نسبة في العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، وظهرت بوادر التشدد في سوق السندات مرة أخرى. تظهر المشتقات مخاطر انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.

وتعتبر هذه التطورات انتكاسة للاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار والذي بدأ في الاستقرار بعد اتفاقية صندوق النقد الدولي في كانون الأول / ديسمبر من خلال التخلص جزئياً من تراكم الواردات وجذب تدفقات النقد الأجنبي.

لكن الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة دفعت الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية – الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

وفي دليل إضافي على مدى قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 720 نقطة أساس في كانون الثاني / يناير.

وفي إشارة إلى الضرورة الملحة في الوقت الحالي، قال غوردون باورز، المحلل في شركة “كولومبيا ثريدنيدل” للاستثمارات في لندن، إن مصر بحاجة إلى تحقيق مبيعات الأصول واعتماد سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد.

وقال باورز إن “الفشل في تنفيذ الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر المتوسطة الأجل التي تتطلب شكلاً من أشكال تخفيف عبء الديون. ونعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة؛ أما على المدى المتوسط فالأمر غير مؤكد”.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الذي يستمر 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.

وقبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار والمقرر إجراؤه هذا الشهر، تشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى تراجع أعمق في الجنيه المصري. وانخفض العقد لمدة شهر على العملة بنحو 4% منذ نهاية شباط / فبراير إلى 32.7 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهراً تراجع إلى حوالي 38 جنيهاً مقابل كل دولار.

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات في العام الماضي وتم تداوله بالقرب من 30.9 مقابل الدولار حالياً.

وقال جان ميشال صليبا الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا في تقرير إن “الوضع الراهن لمصر هش” وأي تراجع في الإصلاحات المرتبطة بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي من المرجح أن يزيد من مخاطر الائتمان – حتى لو لم تكن إعادة هيكلة الديون وشيكة.