مصر: شاحن تفرض رسوما لتنهي الشحن المجاني للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة شاحن المتخصصة في شحن السيارات الكهربائية في مصر عن بدء تطبيق رسوم شحن السيارات الكهربائية المقررة من قبل الحكومة المصرية في جميع محطات ونقاط الشحن.

وبدأت مصر في تنفيذ قرار دفع الرسوم على شحن السيارات الكهربائية بدءاً من مطلع العام الجديد وفقاً للأسعار التالية:

169 قرش عن كل كيلو وات عند شحن سيارة كهربائية ذات تيار متردد AC وذلك في الأماكن التي تقوم شركات الشحن فيها بالإعفاء من دفع مقابل استخدام المكان

189 قرش عن كل كيلو وات عند شحن سيارة كهربائية تستخدم تيار متردد AC في الأماكن الخاصة بشركات الشحن التي تدفع مقابل استخدام المكان

375 قرش عن كل كيلو وات لشحن سيارة كهربائية ذات تيار مستمر DC

كيف توفر المال عند شحن السيارات الكهربائية؟

تعد السيارات الكهربائية أقل تكلفة بالمقارنة مع السيارات العاملة على البنزين أو الديزيل من حيث المصروف لكل ميل. ومن الممكن استخدام بعض الطرق البسيطة لتوفير المال خلال عملية شحن السيارة.

ومن الأفضل لك إن كنت من الأشخاص الذين يشحنون سيارتهم في المنزل أن تقوم بهذه العملية خلال ساعات الليل عندما تكون الرسوم منخفضة، وهو ما سيجعلك توفر وتشحن سيارتك على اخرها بسعر أقل.

كذلك فإن الشركات العاملة في مجال شحن السيارات تمنح أسعار أفضل لمن يشحن سيارته بعيداً عن ساعات الذروة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

ويفضل الكثير من أصحاب السيارات الكهربائية شحن آلياتهم في المحطات الخاصة، كونه من الصعب توقع كمية الكهرباء التي ستستهلكها كون ذلك يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك حجم بطارية السيارة وعدد مرات استخدامها.

يستحسن عدم الانتظار لشحن البطارية لمستوى أعلى من 80 بالمئة لأن الشحن من 80 إلى 100 بالمئة يستغرق وقتا طويلا جدا مقارنة مع الشحن من الصفر حتى 80% بحسب تجارب خبراء.

ما هي أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية؟

هناك ثلاثة أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، لكل منها تصنيف بحسب قدرته:

أجهزة الشحن البطيئة. وهي الأقل تكلفة في الاستخدام وتعد مثالية للمركبات المتوقفة لساعات طويلة. متوسط فترة الشحن حوالي 8 ساعات

أجهزة الشحن السريعة. تُستخدم عند توقف المركبات لساعات قليلة، وهي جيدة للاستخدام المنزلي وفي العمل والأماكن العامة. متوسط فترة الشحن من 2-4 ساعات.

أجهزة الشحن فائقة السرعة. هي الأغلى والأكثر تكلفة لكنها في الوقت نفسه تحتاج لحوالي نصف ساعة لإعادة شحن السيارة حتى 80% ويمكن استخدامها فقط في الأماكن العامة.

كيف يمكن ترشيد استخدام الطاقة في السيارات الكهربائية؟

استخدم الكبح المتجدد الذي يعيد شحن البطارية أثناء إبطاء السرعة أو القيادة على المنحدرات.

ترشيد استخدام التدفئة والتكييف، حيث إنهما يستهلكان الكثير من الطاقة ويستنفدان البطارية.

هل يجب شحن السيارة الكهربائية كل ليلة؟

في حال عدم القيادة لمسافات طويلة كل يوم فلن تكون بحاجة لشحن سيارتك الكهربائية كل ليلة كما هو الحال في السيارات الكلاسيكية التي تعمل على البنزين أو الديزيل أو الغاز.