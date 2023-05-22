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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر تغلق ميناء نويبع البحري

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء

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ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء
أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم إيقاف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية كافة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وميناء نويبع، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة موانئ البحر الأحمر، من الموانئ الحديثة التي تم إنشاؤها في العام 1985 لربط المشرق العربي بالمغرب العربي وربط آسيا بإفريقيا وذلك لزيادة التبادل والترابط بين الدول العربية بعضها ببعض.

ويستخدم الميناء لنقل الركاب والسيارات والبضائع والحاصلات الزراعية داخل البرادات وذلك خلال رحلة بحرية في مسافة قصيرة من نويبع إلى العقبة في مدة زمنية لا تزيد عن ثلاث ساعات بالعبارات وساعة واحدة باللنش السريع وذلك من خلال خط ملاحي منتظم نويبع/العقبة.

يفضل معظم الركاب استخدام ميناء نويبع خاصة ركاب السيارات الخاصة حيث يستخدمون الميناء في السفر للدول العربية بالمشرق سواء السعودية أو دول الخليج وسوريا ولبنان حيث يتم استخدام هذا الخط لتوفير الوقت والتكلفة.

وتعمل بالميناء شركة السويس للشحن والتفريغ لخدمة الركاب ونقل أمتعتهم وتوفير الراحة الكافية للركاب.

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