فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر تعود للعمل بالتوقيت الصيفي للمرة الأولى منذ 2014

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الأربعاء بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من بعد يوم الجمعة.

وسيستمر العمل بالتوقيت الجديد في مصر من يوم الجمعة الأخيرة من شهر نيسان/ابريل وحتى يوم الخميس الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في آذار/مارس عزمه استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبعة أعوام، في إطار الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

وأعلنت الحكومة العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية.

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة “يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة”.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.

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