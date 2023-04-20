مصر تعلن 4 مايو إجازة عيد العمال بدل 1 مايو

نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عدد يوم الثلاثاء الماضي قراراً جديداً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن موعد إجازة عيد العمال في مصر.

وقالت الجريدة الرسمية إن يوم الخميس 4 مايو/أيار 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الإثنين 1 مايو/أيار 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وكانت وزارة القوى العاملة أصدرت بياناً عن مواعيد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، وقالت الوزارة في البيان إن إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ستكون بداية من يوم الخميس 20 أبريل/نيسان إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان أي ستة أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر.