أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الإثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في محافظات مصر المختلفة بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.

وقال المجلس في بيان إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعاً، وفقاً لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وتعاني مصر من أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدار اليوم وعادت الأزمة مجدداً بصورة مؤقتة بدءاً من يوم 17 يوليو/تموز الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة في أكبر دولة عربية من حيث السكان ما دفع الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال.

ويمكن معرفة خطة تخفيف الأحمال من خلال زيارة الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك (بالضغط هنا) حيث نشرت الصفحة لحد الآن (2:25 مساء الإثنين) خطة كل من محافظة أسوان، محافظة القاهرة فقط.