مصر تعلن تسجيل إصابتين بمتحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، عن رصد متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون (إي.جي-5.2)، EG-5.2.

وقالت الوزارة في بيان إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون، موضحة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وأكدت الوزارة أن أعراض الإصابة بتمحور إي.جي-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.