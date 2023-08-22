ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولصحةمجتمع

مصر تعلن تسجيل إصابتين بمتحور كورونا الجديد

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، عن رصد متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون (إي.جي-5.2)، EG-5.2.

وقالت الوزارة في بيان إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون، موضحة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وأكدت الوزارة أن أعراض الإصابة بتمحور إي.جي-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

دول تجدد الدعوة لارتداء أقنعة الوجه مع ظهور متحور كورونا إيريس إي جي .5-في 50 دولة
الكويت تعلن رصد متحور كورونا “EG.5”
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا