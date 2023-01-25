مصر تعرض أراضيها للبيع بالدولار للعرب والأجانب

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية باب بيع الأراضي الاستثمارية للمستثمرين الأجانب شريطة تحويل قيمة الأرض إلى الدولار الأمريكي من الخارج.

وطرحت الوزارة، بحسب موقع “القاهرة 24″، 302 فدان للمستثمرين المصريين والأجانب عبارة عن أنشطة متعددة الاستخدامات بين نشاط عمراني متكامل وعمراني مختلط وتجاري، بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.

وبلغ أغلى سعر للمتر في الأراضي المطروحة بمنطقة المحور المركزي في مدينة الشيخ زايد 58 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ أقل سعر للمتر بمدينة أكتوبر الجديدة 4055 جنيهاً.

ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60 بالمئة من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.

أزمة الدولار في مصر

انهار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، قبل أيام، مسجلاً انخفاضاً غير مسبوقاً في تاريخ العملة، وهو ما ينذر بالمزيد من الضغوط الواقعة على كاهل المصريين الذين يعانون بالفعل من غلاء غير مسبوق في الأسعار. ورغم التعافي المحدود للعملة، لا يزال خطر انهيار العملة المحلية قائماً.

وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 32.20 للدولار، الأسبوع الماضي، مقابل 27.60 جنيه عند افتتاح التعاملات، وهو ما يأتي نتيجة لبدء السلطات المصرية تحريك سعر الصرف اتباعاً لما ينص عليه اتفاق قرض صندوق النقد الدولي من ضرورة تبني مرونة أكثر في التعامل مع سعر الصرف بين شروط أخرى وافقت عليها الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار تتسلمها على مدار 46 شهراً.

وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بُنى تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية. ورغم أن الدخل السياحي يتسم بالتقلب، نظراً لتأثره السريع بالاضطرابات الأمنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه يمكن الاعتماد عليه في تنويع الموارد الدولارية بطريقة أسرع من قطاعات أخرى، وهو ما يمكن أن يستخدم لإعادة تكوين الاحتياطيات التي من شأنها أن تساعد على الخروج من الأزمة.

وتستهدف مصر عبر عدة مبادرات القضاء على أزمة شح الدولار في السوق المصرية بحلول منتصف العام 2023.

ووافق مجلس الوزراء، في ديسمبر/كانون الأول 2023، على بيع قطع أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي لإقامة مشروع استثماري وعمراني متكامل، مع سداد المستثمر لسعر الأرض بالعملة الأجنبية. كما وافق المجلس على الحالات المشابهة التي تسدد سعر الأرض بالدولار من الخارج.

وتعد هذه الخطوة إحدى الإجراءات الحكومية لجذب العملة الصعبة للبلاد في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف أزمة خانقة مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار.

وأطلقت الحكومة المصرية، أيضاً، مبادرة لإعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يتم استردادها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

كما أعلنت عن برنامج منفصل للمستثمرين إعفاءات ضريبية سخية، بشرط استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة الاستثمار في المشاريع الصناعية.