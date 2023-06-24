مصر تعتزم بيع 20% من إحدى شركات قناة السويس

كشف أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، حديثاً، أن الهيئة الحكومية تعتزم طرح 20 بالمئة من شركتها التابعة “القناة لرباط وأنوار السفن” في البورصة المصرية ليكون بمثابة طرح تجريبي.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحافي تناول حصاد العام المالي يوم الأربعاء الماضي بحسب موقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، أن شركة الرباط من الشركات الرابحة التابعة للهيئة.

وأضاف “بالنسبة للبورصة، آه فعلاً إحنا طارحين شركة الرباط، 20 في المئة منها، كتجربة في الطرح الحكومي، قناة السويس دايماً بتمشي مع الحكومة وسياسة الدولة، يعني الشركة دي واعدة وناجحة فإحنا طارحين 20 بالمئة منها في الطروحات”.

وكان ربيع قال، في تصريحات صحفية خلال العام الماضي، إن الهيئة ستطرح شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة، لكنه ذكر آنذاك أن نسبة الطرح تتراوح بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة. والشركة متخصصة في عمليات ربط وحل السفن العابرة للقناة، إلى جانب الكشف عن الغازات السامة بالسفن، وإصلاح كشافات السفن، وصيانة الوحدات العائمة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، على ضم شركة القناة لرباط وأنوار السفن لشركة قابضة جديدة تحمل اسم “قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار”، بهدف تنشيط شركات القطاع العام المملوكة للهيئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وقال ربيع، في المؤتمر الصحفي أيضاً، إن طرح شركة القناة لرباط وأنوار السفن يأتي تماشياً مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص.

وتسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية وتعمل على توفير التمويل لتلبية احتياجاتها، إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال له لزيادة استثماراته فيما تعمل الدولة على التخارج من مشروعات واستثمارات.

وفي إطار ذلك أعلنت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية في وقت تتعرض فيه الدولة لضغوطات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الذي وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لمصر على برنامج تمويل بثلاثة مليارات دولار، قالت يوم الثلاثاء الماضي إن الدولة المصرية تحتاج للانسحاب من الأنشطة التي لا تكون الدولة أفضل من يضطلع بها، لإتاحة المجال للقطاع الخاص للازدهار، بحسب مقابلة لها مع موقع اقتصاد الشرق التابع لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتنتظر مصر مراجعة من صندوق النقد للحصول على الشريحة الثانية من برنامج التمويل، لكن تلك المراجعة تأجلت بعدما كان مقرر إجراؤها في مارس.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، أعلنت الحكومة المصرية في فبراير/شباط الماضي عن برنامج طروحات حكومية لبيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة حتى نهاية الربع الأول من 2024، وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من البرنامج بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي يوم 31 يونيو/حزيران.