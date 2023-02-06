مصر  تعاني من 26 شهراً من الإنكماش مع انخفاض قيمة الجنيه

عانى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر كانون الثاني / يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، ودخول الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهره السادس والعشرين على التوالي مع تأثر الأعمال سلباً بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في يناير/ كانون الثاني من 47.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال «عانى الاقتصاد المصري غير النفطي انكماشاً حاداً في ظروف التشغيل في يناير/؛ إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار”.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال «ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية”.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3 في المئة في ديسمبر.

وأشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أسهما في انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير.

وأضافت: «بعض الشركات قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات مما أعاق النشاط وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة”.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير/ كانون الثاني من 44.8 نقطة في كانون الأول / ديسمبر كما هبط المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة.

وارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر شباط / فبراير 2017. وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف. كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.