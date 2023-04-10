مصر تصرف مرتبات أبريل بقيمة الزيادة قبيل عيد الفطر

تبدأ مصر، يوم الخميس المقبل (13/4/2023) في صرف رواتب العاملين بالزيادة الجديدة في الأجور عن شهر أبريل/نيسان 2023 حتى يوم الأحد 30/4/2023 قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

وكانت الحكومة المصرية أقرت في وقت سابق حزمة مالية بقيمة 190 مليار جنيه لاحتواء الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، مقسمة بين 150 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، ونحو 40 مليار جنيه تخص الثلاث شهور المتبقية من موازنة العام المالي الحالية.

وحددت وزارة المالية احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من الأول من أبريل/نيسان الحالي، بنسبة 8 بالمئة من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس/آذار 2023، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءاً من 1 أبريل/نيسان 2023.

وسيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من الأول من أبريل/نيسان 2023 بنسبة 15 بالمئة من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس/آذار 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءاً من الأول من أبريل/نيسان 2023.

واعتباراً من الأول من أبريل/نيسان 2023 ستتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

جدول زيادة مرتبات 2023

1. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهرياً.

2. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5 آلاف جنيه شهرياً.

3. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

4. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتصل إلى 7 آلاف جنيه شهرياً.