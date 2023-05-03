فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر تشتري 655 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
قمح

قال متعاملون الأربعاء إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت 655 ألف طن من القمح، وفقا لوكالة “رويترز”.

ويُعتقد أن الكمية الإجمالية تشمل ما يقدر بنحو 535 ألف طن من روسيا و120 ألف طن من رومانيا.

وقال تجار في تقديرات الأربعاء إن الشراء تم بسعر 260 دولارا و250 دولارا للطن على الترتيب على أساس تسليم ظهر السفينة.

وجاء ذلك تماشيا مع تقديرات الأسعار مساء أمس الثلاثاء 2\5\2023، وأعلنت الهيئة الكميات التي تم شراؤها دون الإفصاح عن تفاصيل الأسعار.

وطلبت الهيئة من الموردين تقديم عروض على أساس تسليم ظهر السفينة على فترتين من الشحن على أن يتم السداد عند الاطلاع على الفور باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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