مصر تشتري الوقت لتأجيل خفض الجنيه

يقول بنك “سيتي غروب” أن مصر تحاول شراء الوقت لتجنب خفض قيمة الجنيه قبل أيلول / سبتمبر المقبل على الأقل، مع توقع تدفقات كبيرة من العائدات السياحة، ومبيعات الأصول الحكومية، ما يخفف الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصري مؤقتاً، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة بالبنك الأميركي، في مقابلة: “توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً”.

وتغيرت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأضاف كوستا أن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا “سيتي غروب” إلى “تبني توقعات أكثر إيجابية” للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير”.

كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته في أعقاب سلسلة من الخفض التي اندلعت منذ آذار / مارس 2022.

وأوضح كوستا أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

وتابع الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الإستراتيجية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالي فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على بيانات أكثر واقعية مجدداً في سبتمبر وأكتوبر”.

وقال الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن إنه”بالرغم من ترجيحات الاستقرار المعقول للعملة المصرية خلال الشهرين المقبلين، فإن سيتي غروب يتوقع ضعف الجنيه مجدداً إلى ما يصل لـ36 جنيهاً مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية 2023، ووصوله إلى عتبة 37 جنيهاً مقابل الدولار في العام المقبل”، مضيفاً أن “العملة المصرية تتحرك حالياً ضمن نطاق تقييم محايد”.

وصعدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه لأجل ثلاثة شهور بنسبة 1% تقريباً هذا الشهر إلى 33.2 مقابل الدولار يوم الخميس. بعدما ارتفعت بنسبة 9% في أيار / مايو الماضي، الذي يعد أفضل شهر لها منذ شباط / فبراير 2017. بينما يتداول الجنيه بالقرب من 30.9 في السوق الفورية، بعد مسيرته الهبوطية منذ آذار / مارس الماضي.

وتحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى.