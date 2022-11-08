مصر: تسليم 24 ألف سيارة جديدة للمستفيدين من مبادرة الإحلال

في إطار خطة مصر للتحول للاقتصاد الأخضر، وبالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، سلّمت الحكومة 24 ألف سيارة جديدة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات الجديدة بالقديمة.

وتعمل المبادرة في 15 محافظة، لكنها تواجه تحديًا في تسليم المزيد من السيارات بسبب نقص الإنتاج عالميًا.

الحافز الأخضر

وقال وزير المالية محمد معيط، “إن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 590 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر»، استفاد منها أكثر من 24 ألف مواطن حتى الآن من خلال اشتراكهم بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وتسلموا سيارات جديدة، على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقليل الازدحامات المرورية”

وأوضح معيط أن الحكومة تتحمل نسبة بين10% إلى 25% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه أو ما يعادل 2680.85 دولارًا .

معوقات

بحسب وزارة المالية فإن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إحلال 250 ألف مركبة متقادمة حتى عام 2024، إلا أن هناك بعض المعوقات التي أدت لانخفاض حجم السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين مثل:

انخفاض حجم الإنتاج

ارتفاع أسعار الشحن دوليًا

نقص المكونات عالميًا

نقص حجم المعروض منذ جائحة فيروس كورونا

إجراءات الحكومة لترشيد الاستيراد بسبب فجوة النقد الأجنبي.

أشار المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات طارق عوض إلى أن المبادرة توفر سيارات للمستفيدين بأسعار أقل من السعر الرسمي للسيارات في السوق من خلال الحصول على تخفيضات من الشركات المنتجة للسيارات تختلف من شركة لأخرى، إلى جانب تمويل ميسر من خلال مشاركة 31 بنكًا بالمبادرة لتوفير تمويلات لشراء السيارات دون تحمل المواطن لأي أعباء لسداد مقدمات وبفائدة ثابتة 3%، إضافة إلى تحمل الدولة قيمة الحافز الأخضر.

أنواع السيارات المتوفرة في الإحلال تشمل طرز عديدة

· بي واي دي F3.

· هيونداي أكسنت RB.

· هيونداي إلنترا HD.

· شيري تيجو 3.

· شيري أريزو 5.

· نيسان صني

· نيسان سنترا