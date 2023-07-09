مصر: تسليم وحدات سكن موظفي الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار يتابع من خلال جهاز تنمية مدينة بدر إجراءات التسليم المبدئي لعددٍ من وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة) ضمن المرحلة الأولى التي تضم ٣٧٦ عمارة بها ٩٠٤٢ وحدة سكنية بمدينة بدر.

ويشمل المشروع، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المحلية، ثلاث مدارس وحضانتين ومخبزين ومركزين طبين وأربعة أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.

وأكد “الجزار” على ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والتوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الموظفين على الحجز في هذه الوحدات، ومؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة.

ويضم مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة ” المرحلة الثانية ” بمدينة بدر ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، وتجاوزت نسبة التنفيذ للعمارات 89 بالمئة من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة متقدمة وتم توريد الكابلات بالمشروع، بجانب أعمال المرافق (مياه وصرف ورى وطرق فرمة) والطرق.

انتقال مجلس الوزراء إلى العاصمة الإدارية

كان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في مايو/أيار الماضي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. وقال، حينها، إنه زار وزارة النقل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللتين انتقلتا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتباعاً سيكون زيارات إلى وزارات أخرى منتقلة خلال الفترة القادمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه مجلس الوزراء بسرعة انتقال باقي الوزارات، مؤكداً أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت مصر في العام 2015 عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة واقتربت من الانتهاء من معظم بنيتها التحتية، لتكون “مدينة عصرية ذكية وإلكترونية بالكامل وبلا مستندات ورقية”.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس “لن تكون هناك حاجة لذهاب المواطنين إلى هناك لإتمام أي خدمات باعتبار أن الحكومة أتاحت معظم خدماتها للجمهور عبر الإنترنت (أونلاين) منذ سنوات بما يزيد على 140 خدمة حيوية”.

وتتوسط المدينة الجديدة المسافة بين مدن القاهرة والإسماعيلية والسويس وتقع على بعد نحو 70 كيلومتراً إلى الشرق من القاهرة، وترتبط بها بطرق برية رئيسية وخطوط سكك حديدية، كما تم تدشين مشروعات طرق ووسائل نقل جديدة خصيصًا لها.