مصر، تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة قريباً

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة، والتي تعد الطريقة الوحيدة التي تعترف الدولة بحاملها كشخص من ذوي الإعاقة، وتساعد أصحابها في الحصول على الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ونص القرار الوزاري بحسب القاهرة 24، على تشكيل لجان الوحدات الاجتماعية لتوزيع بطاقات الخدمات المتكاملة على المستفيدين، حيث تشكل اللجنة على مستوى الوحدة الاجتماعية لاستلام بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة برئاسة رئيس الوحدة الاجتماعية وعضوية ثلاثة من المسئولين بالوحدة، وهم: مراجع قسم التأهيل بالإدارة الاجتماعية، مراجع قسم الضمان بالإدارة الاجتماعية، وأخصائي إدارة الرقابة والمتابعة بالإدارة الاجتماعية.

بطاقات الخدمات المتكاملة

وبموجب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، ستقوم لجان الوحدات الاجتماعية بتسليم المستفيدين بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم، على أن يكون التسليم لصاحب البطاقة شخصيا إلا إذا كان قاصرا أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو اضطراب طيف التوحد، موضحًا أنه في حالة تسلم البطاقة للوصي على المستفيد أو لأحد من ذويه من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية عليه توقيع إقرار باستلام البطاقة.