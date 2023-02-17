مصر تسعى لطرح صكوك دولية دولارية

تبدأ مصر اليوم عقد اجتماعات مع مستثمرين هذا الأسبوع لتسويق طرح صكوك دولية دولارية، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطّلعين.

وتعقد مصر محادثات مع مستثمرين عالميين بدءاً من اليوم الجمعة، وفق ما كشفه شخصان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لسرية المعلومات. وأضافا أنَّ الطرح سيكون بالحجم القياسي لأجل ثلاث سنوات.

وأضاف الأشخاص أنَّ مصر عيّنت “سيتي جروب”، و”كريدي أجريكول”، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي”، ومصرف أبوظبي الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين.

وتحاول مصر، إحدى أكثر دول المنطقة مديونية، إصلاح الاقتصاد الذي تعرّض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وأضر بعائدات السياحة.

وخفّضت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” تصنيف مصر الائتماني الأسبوع الماضي معمقة وجودها دون التصنيف الاستثماري، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.

ومن المتوقَّع أن تنتهي الجولات الترويجية يوم الإثنين، وستتخذ مصر قرار الطرح وفقاً لظروف السوق. ولدى الدولة ديون قائمة بنحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرج”.

يشار إلى أنَّ “إس آند بي جلوبال ريتينجز” قد صنّفت ديون الدولة عند “B”، أي أقل بخمسة مستويات من درجة الاستثمار، بنظرة مستقبلية مستقرة.