فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر تسعى لاجتذاب 30 مليون سائح سنوياً

فادي طنّوس by فادي طنّوس

 تسعى وزارة السياحة المصرية لمضاعفة أعداد السياح القادمين للبلاد ورفع عددهم إلى 30 مليون سائح سنوياً لاستقطاب العملة الأجنبية ورفع الموارد.

وكانت مصر قد استقبلت عام 2010 قرابة 14.7 مليون زائر وهو أعلى رقم حققته سابقاً وبلغت حينها الإيرادات من القطاع السياحي حوالي 12.5 مليار دولار.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، بلغت إيرادات القطاع السياحي في مصر 10.7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2021-2022، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى تحقق عام 2019 والبالغ نحو 13 مليار دولار.

وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق خطتها لمضاعفة عدد السياح من خلال العمل على عدة محاور.

وكان وزير السياحة المصري أحمد عيسى قد اعتبر في تصريحات صحفية سابقة أن وجود 30 مليون سائح سنوياً سيجنب مصر أزمة نقص العملات الأجنبية، وقال “لو يتحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما”، وأشار إلى أهمية تحفيز الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية والمطاعم السياحية في مصر.

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تمثل عائدات السياحة في مصر:

  • 12% من الناتج المحلي الإجمالي
  • 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية
  • تعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج
  • يسهم القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
  • يقدر عدد العاملين فيه بحوالي 3 ملايين شخص ما يمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل

هل تكفي المنشآت السياحية الحالية لاستضافة 30 مليون زائر؟

يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحية مرخصة مكونة من:

  •  1200 فندق
  • 2200 شركة سياحية
  • 1400 مطعم
  • 2200 بازار
  • 480 مركز غوص وأنشطة بحرية
  • أكثر من 2000 موقع أثري
  •  أكثر من 40 متحفاً

وتأتي زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة مقارنة بـ200 ألف حاليا، وعدد المطاعم السياحية إلى 6 آلاف مطعم، على قمة أولويات الحكومة، وهذا يحقق قفزة سنوية في عدد السياح بنسبة 25% إلى 30%.

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