مصر تستقطب 925 مليون دولار من التدفقات النقدية الخارجية بعد تخفيض الجنيه

قال البنك المركزي المصري إن مصر استقطبت أكثر من 925 مليون دولار من تدفقات النقد الأجنبي الوافدة منذ 11 كانون الثاني / يناير ، وسلط الضوء على ما وصفه بسلسلة من “المؤشرات الإيجابية” في أعقاب ثالث تخفيض لقيمة الجنيه المصري خلال عام.

وذكر البنك المركزي في بيان إنه بعد التحرك الرئيسي الأخير للجنيه الإسترليني في منتصف الأسبوع الماضي، كان نشاط التداول بين البنوك أكثر من 20 ضعف المتوسط اليومي الأخير. وقد مكّن ذلك مصر من تغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية، وفقاً للبنك المركزي.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وكانت الحكومة قد خفضت بالفعل قيمة الجنيه في آذار / مارس وأواخر تشرين الأول / أكتوبر كجزء من الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المعرض بشدة لموجات الصدمة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهبط الجنيه 0.3 بالمئة إلى 29.6 للدولار يوم الاثنين، مما أوقف مكاسبه على مدى يومين. وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تضييق فجوة مع المعدل في السوق السوداء التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.

والجنيه هو أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن التقلبات هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم. وأثرت سلسلة التخفيضات في قيمة العملة أيضاً على التضخم السنوي الذي وصل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في كانون الأول / ديسمبر، وزاد من الضغط على المستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.

كما قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع على الرغم من سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار في تشرين الثاني / نوفمبر وديسمبر مجتمعين، وتغطي الاحتياطيات الجارية 5.4 شهر من الواردات، وتقوم البنوك بتسويق مشتقات العملات للتمكين من التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.