مصر تستقبل 1000 كيلو ذهب في 4 شهور.. هل يرتفع السعر؟

استقبلت المنافذ الجمركية في مصر دخول قرابة 1000 كيلوجرام من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، في الفترة من 11 مايو الماضي وحتى الآن، وذلك بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا القيمة المضافة.

وشهدت مصر في بداية مايو الماضي، ارتفاعا قياسيا في أسعار الذهب حيث اقترب الجرام الواحد من سعر 3 آلاف جنيهاً، بسبب زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمي، ما دفع الحكومة للسماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون ضريبة جمركية.

المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، توقع زيادة كمية الذهب الذي يدخل مصر تباعا حتى نهاية فترة الإعفاء الجمركي، أكتوبر القادم.

وأضاف ميلاد لـ”أريبيان بزنس” أن الإعفاء الجمركي ساهم بشكل كبير للغاية في انخفاض سعر الذهب في مصر، معربا عن أمله في تمديد فترة الإعفاء.

واستطرد: “يأتي قرار الإعفاء الجمركي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق والشعور بالطمانينة، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع الأسعار”.

وتوقع ميلاد ارتفاع الذهب نحو 300 جنيهاً للجرام الواحد، وأن تعود الأسعار إلى فترة ما قبل الإعفاء، في حال عدم تمديد القرار.

ووصل سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 من سبتمبر إلى 2514 جنيهاً مقابل جرام عيار24، فيما وصل عيار 21 إلى 2200جنيهاً، وعيار 18 إلى 1886 جنيهاَ، وثبت سعر جنيه الذهب عند 17600 جنيهاً.

وشمل قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

بينما لا تسري الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.