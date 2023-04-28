أكد بيان اليوم الجمعة على وصول 30 عربة حديدية مكيفة إلى ميناء الإسكندرية؛ أهم وأكبر موانئ مصر، قادمة من المجر في إطار الاتفاق مع شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

وقال البيان الصادر عن وزارة النقل المصرية واطلع عليه أريبيان بزنس إنه في إطار الاتفاق الذي تم ابرامه بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات الى 1350عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل اجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري عدد 755 عربة (عدد 499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 256 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتاً إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وتتكون صفقة الـ 1350 عربة جديدة من عدد 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.