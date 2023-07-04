فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر تستعيد قطعة من تمثال لرمسيس الثاني

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

أعادت سويسرا إلى مصر الاثنين قطعة من تمثال للفرعون رمسيس الثاني تعود إلى 3400 سنة وكانت سُرقت قبل عقود من معبد في أبيدوس.

وتولّت مديرة المكتب الفدرالي للثقافة كارين باخمان تسليم هذه “القطعة الأثرية المهمة” إلى السفارة المصرية في برن الاثنين.

ويشكل تمثال الفرعون رمسيس الثاني الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً من تمثال جماعي يظهر الملك جالساً إلى جانب عدد من الآلهة الفرعونية، وفق المكتب الفدرالي للثقافة.

وحكم رمسيس الثاني الذي وصل إلى العرش وهو في الخامسة والعشرين خلفاً لوالده سيتي الأول، نحو 66 عاماً، في أطول عهد بالتاريخ الفرعوني. ويُقام راهناً معرض مخصص له في باريس يستمر حتى السادس من أيلول/سبتمبر.

وأوضح المكتب الفدرالي للثقافة أنّ القطعة التي أعيدت الاثنين إلى مصر كانت مسروقة من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس بين نهاية ثمانينات القرن الفائت ومطلع تسعينياته.

وقد مرّت القطعة في بلدان عدة قبل أن تصل إلى سويسرا حيث صادرتها سلطات كانتون جنيف في النهاية بعد إجراءات جنائية.

وأشار المكتب الفدرالي للثقافة إلى أنّ “إعادة هذه القطعة تؤكد الالتزام المشترك لسويسرا ومصر بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي عُززت عام 2011 من خلال دخول اتفاقية ثنائية في شأن استيراد الممتلكات الثقافية وإعادتها حيز التنفيذ”.

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