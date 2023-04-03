مصر تستعيد جواز سفر الرئيس السادات من أمريكا

أعلنت مكتبة الإسكندرية المصرية، أمس الأحد، عن استعادتها جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (25 ديسمبر/كانون الأول 1918 – 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981) وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صوره عبر موقع دار مزادات أمريكية استعداداً لبيعه.

ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد للصحافيين عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته إلى مصر، مكتفياً بالقول “استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور”.

وأضاف “نظراً لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضاً متحفياً مناسباً يليق برؤساء مصر”.

وبحسب صورة وزعتها المكتبة انتهى العمل بهذا الجواز في 18 مارس/آذار 1979، قبل تجديده حتى 18 مارس/آذار 1981.

واغتيل أنور السادات يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، خلال عرض عسكري للجيش المصري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي انتصر والجيش السوري على إسرائيل واستعاد الجيشان العربيان بعضاً من الأراضي المحتلة في 1967.

وكانت مكتبة الإسكندرية خصصت مساحة 260 متراً داخلها لتأسيس متحف السادات في 2009 ليضم مجموعة من الأوسمة والنياشين والملابس والصور والمتعلقات الشخصية.

ونفت المكتبة في وقت سابق تسلمها جواز السفر المعروض للبيع في الولايات المتحدة أو أي جواز سفر آخر يخص السادات ضمن المقتنيات التي سلمتها أسرة الرئيس الراحل لعرضها في المتحف.

وعرضت المكتبة أمس الأحد أيضاً مجموعة من المقتنيات الجديدة التي ضمتها لأول مرة لمتحف السادات بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان 1973 (حرب أكتوبر).

ويضم متحف السادات أيضاً بحسب وسائل إعلام مصرية أهم مقتنيات الرئيس الراحل، خاصة فيما يتعلق بفترة حرب وانتصارات أكتوبر، حيث يضم المتحف قرار الحرب واستعادة أرض سيناء وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، كما يضم المتحف أيضاً مجموعة من الأوراق والملاحظات التي دونها الرئيس من خطة الحرب وخطط خداع الطيران والمدفعية المصرية للعدو، وكذلك حجم الخسائر للعدو من الخلال جولاته بالجبهة والاستعدادات العسكرية لحرب الانتصار واسترداد الأرض، بالإضافة إلى خطاب مرسل إلى الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد يتحدث عن انتصار مصر وحجم الخسائر التي لحقت بالعدو، ومجموعة من الصور التي توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط بارليف والسادات خلال تواجده في غرفة عمليات الحرب، وصور ميدانية من الجبهة خلال العبور والانتصار ورفع علم مصر على أرض سيناء.

بالإضافة إلى البدلة التي كان يرتديها الرئيس الراحل، وهي التي كان يرتديها الرئيس السادات أثناء اغتياله، ومازالت البدلة حتى الآن تحمل آثار دماءه، وكذلك وشاح القضاء الذي كان يرتديه الرئيس والساعة الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسي بالإضافة إلى الكاب والحذاء.

ويضم المتحف أيضاً المقتنيات الشخصية والبدل العسكرية التي كان يرتديها الرئيس السادات، حيث أنهم حصلوا على تلك المقتنيات والبدل من خلال زوجته السيدة جيهان السادات.

ويضم المتحف أيضا البدلة العسكرية التي كان يرتديها السادات إبان رفع العلم المصري في العريش بعد اتفاقية السلام وبجوارها قلادة تم إهداءها له من دير سانت كاترين، كما يضم أيضا مجموعة من الصور النادرة للرئيس السادات أثناء مراحل الإعداد لاتفاقية السلام والخاصة بجولات الرئيس إلى الدول الأجنبية، كما يوجد بالمتحف صورة نادرة للرئيس السادات مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والتي التقطت لهما أثناء زيارة السادات للولايات المتحدة ولقائه بمجلس الشيوخ الأمريكي والذي كان من أعضائه جو بايدن.

وأخيرا يضم المتحف ركنا خاصا بالمقتنيات الشخصية للرئيس السادات والخاصة بحلاقة الذقن وفرش الأسنان، وأن هناك ركنا خاصا بمكتب السادات الحقيقي، وكذلك مكتبته والتي تضم مجموعة من الكتب الخاصة به.

ويضم الجلباب الخاص بالرئيس السادات وكذلك مجموعة من المجلات الأجنبية التي تحدثت عنه وبعض الهدايا والقلادات التي حصل عليها من خارج مصر.