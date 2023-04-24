مصر تستعد لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى “حياة كريمة”

(أريبيان بزنس) – تعتزم وزارة التنمية المحلية المصرية تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى “حياة كريمة” وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال بيان لوزارة التنمية المحلية، أمس الأحد، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تلقى تقريراً من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حول موقف الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمع بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير إلى أن خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ، وهو ما تم بالفعل في ٩٠ بالمئة؜ من المجمعات، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الالكتروني وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة خلال شهر على الأكثر، وبالتوازي فقد انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو ٥٤٠٠ موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمي، ومن المخطط وصول هذا العدد الي ١٠ آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر/أيلول ٢٠٢٣، ويشكل هذا العدد كافة موظفي الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

وكشف التقرير أيضاً عن أن وزارة التنمية المحلية انتهت من التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية التي سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات (العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، البريد) بالإضافة للجهات المسؤولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات (التخطيط، الاتصالات) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات والتي ستبدأ بدخول ٧٤ مجمع للخدمة في يوليو/تموز ٢٠٢٣، ويتوالى دخول باقي المجمعات تباعا خلال الفترة من اغسطس حتى أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، ليتم تشغيل كافة المجمعات الـ ٣٣٢ قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣.

كما أوضح التقرير أن وزارة التنمية المحلية تعاقدت على توريد وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 662 مليون جنيه، وبالفعل بدأت الجهات في التوريد.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات نحو تشكيل لجنة برئاسة أحد قيادات المحافظة وبإشراف ومتابعة من السادة المحافظين للإشراف على ومتابعة ودعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومتابعة استلام الأثاث والتجهيزات المختلفة وتوصيلات عدادات المرافق ومتابعة أعمال ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات مع المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز وتشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات والقيام ببعض الخدمات الأساسية وذلك عن طريق بعض الأفكار والتعاقدات مع بعض الجهات التي ستتواجد في تلك المجمعات والتي ستساهم في توفير موارد مالية ذاتية بشكل سنوي للمجمعات ويساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة.

حياة كريمة

تهدف مبادرة حياة كريمة التي أطلقها أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم ٢ يناير/كانون الثاني ٢٠١٩ إلى:

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.