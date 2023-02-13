بعلامة فرعونية.. مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم

تستعد الحكومة المصرية، خلال الأيام المقبلة، لافتتاح أكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث تم الانتهاء منه بالكامل في النصف الثاني من العام 2022.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري استهل جولته التفقدية الموسعة لمشروعات محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بتفقد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تضم أكبر مصنع بالعالم للغزل والمقرر افتتاحه العام الجاري.

ومن المقرر يطلع “مدبولي” على آخر تطورات تشغيل طريق (السنطة- طنطا) الجديد، والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وموقف مدينة طنطا الإدارية الجديدة، بعد اعتماد مخططها التفصيلي، على مساحة 298 فدانًا بمنطقة سبرباي.

وسيستخدم المصنع الجديد تكنولوجيا إنتاجية بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية، لتكون الشريك الرئيسي في تطوير مصانع الغزل الحكومية، وفق خطة تنفذها القاهرة للتطوير الشامل بشركات القطاع العام.

وتتوطن صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة منذ تدشينها في عشرينات القرن الماضي، وأسس أول مصنع الاقتصادي المصري طلعت حرب مؤسس بنك مصر في مدينة المحلة الكبرى عام 1927.

وظلت درة الصناعة المصرية، والتصدير إلى الأسواق الخارجية لعقود، إلى أن أهملتها سياسات حكومية متتابعة، دفعت مصانع الغزل الحكومية للعمل بتكنولوجيا تعود إلى عقد الأربعينيات من القرن الماضي، وخفت نجمها لصالح القطاع الخاص.

وتم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع الجديد الذي سيقام على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، ويستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، كما تم توقيع عقد الإنشاء في 9 يوليو/تموز 2020 وكان المنتظر تنفيذه في 14 شهراً بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام.

النهوض بصناعة الغزل والنسيج

تخطط الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، خاصة أنها تعد من الصناعات كثيفة العمالة، وتعمل الدولة حالياً على إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة، ويقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع، ويضم أحدث المعدات والآلات في هذا المجال.

وكان وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق قد أعلن، خلال العام الماضي، أنه تم إنشاء منظومة إدارية جديدة، ودمج 23 شركة غزل ونسيج، وتسع شركات للتجارة والحلج، في شركة واحدة، ويجري حالياً تدريب المشرفين القائمين على تدريب العمال.

وقال الوزير آنذاك “في الخمسينيات كنا نقوم باستخدام أحدث الماكينات الأوروبية، وبعد توقف 40 عاما عن تحديثها، بدأنا منذ الثمانينات في استبعاد التكنولوجيا القديمة، وتحديثها بتكنولوجيا متطورة هي الأحدث في العالم”.

وتعتزم مصر إطلاق براند مصري لتسويق منتجات شركة غزل المحلة عالمياً ومحلياً يحمل اسم ربة الغزل والنسيج المصرية القديمة نيت.

الآلهة نيت

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في 2021، ليكون العلامة التجارية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة التي ستجول العالم.

وتسمى الإلهة (نيّث) في النصوص الفرعونية “سيدة الغرب”- وتكتب نت أو نيث- وهي طبقاً للنصوص الفرعونية المختلفة تمثل إلاهات متباينة، والتي ولدت في عصور مختلفة، ومراحل متعددة من الحضارة الفرعونية، وترتبط عبادة (نت) بتشخيص على هيئة بِركة الماء الأولية التي ظهر منها إله الشمس- رب الأرباب الفرعونية – (رع).

وأصل الكلمة في المصرية القديمة من ناحية ثانية إذا أرجعت كلمة (نت) إلى الجدر (نتت) الذي يعنى الفعل ينسج في هذه الحالة يمكن قبول وجهة نظر العلماء الذين وصفوها كإلهة للنسيج، والذين يرون في علاماتها المقدسة (والتي تظهر في أوشام الليبيين) وتصور عادة فوق رأسها (كرمز لمكوك النول).

وفي العصر الفرعوني بمصر صنع المصريون القدماء الأقمشة والملابس من الكتان، وقد استعملوا الصبغات النباتية في تلوينها، وقد استخدموا الشبه في تثبيت تلك الألوان.