samerbatter by samerbatter

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مصر تستعد الشهر القادم لـ 3 يوليو موعد افتتاح منطقة الأهرامات والمتحف الكبير

ستتجه الأنظار يوم 3 يوليو المقبل لافتتاح المتحف الكبير وفي ذات اليوم من المقرر افتتاح مشروع تطوير الأهرامات

samerbatter by samerbatter

تستعد مصر في شهر يوليو لافتتاح كل من المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل وفي ذات اليوم من المقرر افتتاح مشروع تطوير الأهرامات رسمياً ، في محطة تُتوج سبع سنوات من العمل المتواصل.

ويلفت تقرير لبلومبرغ أن مشروع تطوير الأهرمات بقيمة 30 مليون دولار، يعيد رسم تجربة زيارة الأهرامات بالكامل. فقد تم إطلاق شبكة حافلات تقلّ الزوار بسلاسة داخل الموقع، مع تقليص الممارسات التجارية العدوانية بشكل كبير، وأصبح بالإمكان الاستمتاع بتناول طعام فاخر أمام هذه المعالم الأثرية التي يعود تاريخها إلى 4600 عام.

كما تتواصل الاستعدادات لضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة مشرفة، تعكس مكانة مصر السياحية، وتبرز حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

أجندة الاحتفالية المقترحة، بدايةً من شكل الدعوات الرسمية الموجهة إلى الملوك، والرؤساء، وكبار الشخصيات، وصولًا إلى الفعاليات، والعروض المقترحة.

استعدادات شاملة

تشمل الاستعدادات كل من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولًا إلى مقر الاحتفالية، لضمان تنظيم الحدث. وستستمر الاحتفالات على مدار عدة أيام، فيما سيكون الحدث الرئيسي في 3 يوليو، وكان وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، قد أكد أن جميع الجهات المعنية تعمل على تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يليق بمكانة مصر العالمية. وأكد، أن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة في مصر، إلى جانب إبراز حجم التطور العمراني، والنهضة الشاملة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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