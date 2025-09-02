مصر تستضيف معرض وقمة عالم الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا 2026

تستعد القاهرة لاستضافة حدث تكنولوجي ضخم هو “معرض وقمة عالم الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا”، الذي سيُعقد في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026. الحدث، الذي يُنظم بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وجيتكس جلوبال، يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة مصر نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي. يأتي تنظيم هذا الحدث العالمي ليؤكد على الريادة المصرية في هذا المجال، حيث صُنفت مصر ضمن أفضل 10 دول عالميًا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهي الدولة الأفريقية الوحيدة في هذه القائمة وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي لعام 2024. تستند هذه المكانة إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025 – 2030) التي تهدف إلى دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة الرقمية، والتصنيع، والتعليم، والخدمات المالية. القمة والمعرض سيجمعان تحت مظلتهما رواد الذكاء الاصطناعي، وشركات كبرى، وشركات ناشئة، وقادة فكر من أكثر من 60 دولة. يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث تطبيقات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم أجندة مصر الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات العالمية. من المتوقع أن يشارك أكثر من 200 مستثمر رأسمالي، بأصول تزيد قيمتها عن تريليون دولار، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة المحلية والإقليمية. صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مصر لا تسعى فقط للتكيف مع التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي بل للمساهمة في قيادتها، مؤكدًا أن هذا الحدث سيكون منصة لربط الخبرات العالمية بالأولويات الوطنية. وأشار المهندس أحمد الزاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن القمة تجسد التزام مصر بأن تكون في قلب الحوار العالمي حول التكنولوجيا، ومركزًا للابتكار والتعاون. من جهتها، أكدت تريكسي لوه ميرماند، من مركز دبي التجاري العالمي، أن الذكاء الاصطناعي أتاح فرصًا متكافئة، وأن مصر عازمة على توظيف هذا التحول التكنولوجي لتعزيز اقتصادها ومجتمعها. ويهدف الحدث أيضًا إلى إطلاق واحدة من أكبر أكاديميات الشباب التكنولوجية في المنطقة، بهدف توظيف الطاقات الهندسية الشابة من خريجي الجامعات المصرية. باختصار، يعتبر “معرض وقمة عالم الذكاء الاصطناعي” 2026 حدثًا محوريًا يؤكد على الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار، ويُسرِّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في المنطقة.

